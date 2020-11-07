Активисты подготовили виселицу для главы Конституционного суда Украины

В субботу активисты провели возле дома главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого митинг. Также возле здания они установили для него виселицу. Все дело — в отмене главных статей антикоррупционного законодательства.

Эти статьи касаются недостоверного декларирования, незаконного обогащения и электронного декларирования и полномочий Национального антикоррупционного бюро. Антикоррупционным активистам отмена не понравилось, и они решили пригрозить таким способом Типуцкому, сообщает сайт «Страна». Организаторами акции выступили «Автомайдан» и «Центр противодействия коррупции».

Активист Виталий Шабунин опубликовал в Facebook снимок той самой виселицы.

В начале ноября президент Владимир Зеленский назвал решение Конституционного суда публичным проявлением заговора части старых элит и олигархов против государства, уточняет Daily Storm. На решение отреагировали и в Евросоюзе. Там посчитали, что эти меры ставят под сомнение ряд международных обязательств Киева. В ЕС также обратились к украинской власти с просьбой сделать все для скорейшего восстановления условий эффективной работы системы против коррупции.