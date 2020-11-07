Активисты подготовили виселицу для главы Конституционного суда Украины
Эти статьи касаются недостоверного декларирования, незаконного обогащения и электронного декларирования и полномочий Национального антикоррупционного бюро. Антикоррупционным активистам отмена не понравилось, и они решили пригрозить таким способом Типуцкому, сообщает сайт «Страна». Организаторами акции выступили «Автомайдан» и «Центр противодействия коррупции».
Активист Виталий Шабунин опубликовал в Facebook снимок той самой виселицы.
В начале ноября президент Владимир Зеленский назвал решение Конституционного суда публичным проявлением заговора части старых элит и олигархов против государства, уточняет Daily Storm. На решение отреагировали и в Евросоюзе. Там посчитали, что эти меры ставят под сомнение ряд международных обязательств Киева. В ЕС также обратились к украинской власти с просьбой сделать все для скорейшего восстановления условий эффективной работы системы против коррупции.