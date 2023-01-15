15 января 2023, 18:10
Активисты из «Последнего поколения» облили краской инсталляцию в Милане
ANSA: активисты из «Последнего поколения» повредили инсталляцию перед миланской биржей
Активисты движения «Последнее поколение» облили краской современную инсталляцию L.O.V.E. Об этом сообщили журналисты агентства ANSA со ссылкой на полицию.
Поврежденная инсталляция стояла перед зданием биржи в Милане. Ее автор — художник-концептуалист Маурицио Каттелан. Местные жители лояльно относились к скульптуре, и даже провали ее «Пальцем».
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Также журналисты сообщили, что активисты не остановились на вылитой краске. Рядом с инсталляцией они плакат с фразой «Прекратите субсидирование ископаемых».
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Активистов уже задержали и доставили в полицейский участок.
Ранее представители «Последнего поколения» уже портили городскую инфраструктуру. В частности, они облили краской стены здания итальянского Сената. За это они предстанут перед судом.
Последние акции движения вызвали разногласия в итальянском обществе. Часть людей выступает в поддержку активистов и призывает не применять жестоких наказаний. Оппоненты критически относятся к акциям. По мнению этой части общества, своими действиями активисты компрометируют собственные благие цели по привлечению внимания к проблеме изменения климата.
Италия
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