Мир 15 января 2023, 18:10 Активисты из «Последнего поколения» облили краской инсталляцию в Милане ANSA: активисты из «Последнего поколения» повредили инсталляцию перед миланской биржей РИА «Новости»

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Активисты движения «Последнее поколение» облили краской современную инсталляцию L.O.V.E. Об этом сообщили журналисты агентства ANSA со ссылкой на полицию.

Поврежденная инсталляция стояла перед зданием биржи в Милане. Ее автор — художник-концептуалист Маурицио Каттелан. Местные жители лояльно относились к скульптуре, и даже провали ее «Пальцем».

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Также журналисты сообщили, что активисты не остановились на вылитой краске. Рядом с инсталляцией они плакат с фразой «Прекратите субсидирование ископаемых».

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Активистов уже задержали и доставили в полицейский участок.

Ранее представители «Последнего поколения» уже портили городскую инфраструктуру. В частности, они облили краской стены здания итальянского Сената. За это они предстанут перед судом.

Последние акции движения вызвали разногласия в итальянском обществе. Часть людей выступает в поддержку активистов и призывает не применять жестоких наказаний. Оппоненты критически относятся к акциям. По мнению этой части общества, своими действиями активисты компрометируют собственные благие цели по привлечению внимания к проблеме изменения климата.