Активисты Greenpeace попытались сорвать выступление Лиз Трасс | 360°

Мир 05 октября 2022, 15:15 Поделиться Telegram

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Viber Активисты Greenpeace попытались сорвать выступление Лиз Трасс Речь премьер-министра Великобритании Лиз Трасс чуть не сорвали активисты из Greenpeace

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс зачитала свою программную речь на конференции Консервативной партии в Бирмингеме. Ее обещания не понравились активистам Greenpeace, и они попытались сорвать выступление, сообщил таблоид The Sun.

Политик рассказала о планах поддержать экономику, избавиться от бюрократии, пообещала помочь бедным с оплатой счетов за электроэнергию. Посреди выступления две женщины в зале развернули плакат. Они спросили, кто голосовал за это. В углу плаката была подпись Greenpeace.

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Зрители захлопали в ладоши, а охранники подхватили женщин под руки, отобрали плакат и вывели из зала. Бейджики с шей сорвали прямо на ходу.

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«Госпожа Трасс не позволила сорвать свое выступление. Раскритиковав активисток, она назвала их коалицией против роста», — рассказал корреспондент.

Позднее журналисты подсчитали, что слово «рост» она использовала в своем выступлении 27 раз. Лиз Трасс призвала коллег работать активно, чтобы справиться с экономическим кризисом.

Она также обрушилась с критикой на недоброжелателей-однопартийцев и заявила, что их нападки подкрепили ее решимость что-то изменить.

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