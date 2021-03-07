Активистки легли в гробы перед судом Тель-Авива

Активистки женских организаций легли в гробы около здания суда в Тель-Авиве. На акции накануне Международного женского дня они изобразили жертв домашнего насилия, сообщило Middle East Eye.

Напряженности добавила речь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которую он произнес в парламенте 3 марта по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. По его словам, если общество осознает необходимость защищать животных от насилия, то также нужно думать и про женщин.

«Женщины — это не животные, которых можно бить. И поэтому сегодня мы заявляем, что животных нельзя бить. Мы понимаем, что животные тоже обладают интеллектом и чувствами. Мы по праву испытываем сострадание к животным. Женщины — животные, дети — животные, животные с правами», — сказал Нетаньяху.

Слова премьер-министра вызвали поток негативных комментариев в прессе и соцсетях. Депутат кнессета 19-23-го созывов от партии «Еш Атид» Офер Шела заметил: «Премьер-министр — тоже животное. У него есть разум, познание и права, например, право произносить подобную чепуху».

С начала пандемии в Израиле горячие линии кризисных центров для женщин принимали в четыре раза больше звонков, чем обычно. А временные убежища для пострадавших от насилия оказались переполнены. Эксперты объясняют эту статистику тем, что во время режима самоизоляции супругам пришлось много времени проводить бок о бок. Причем домашний быт они вели на фоне растущего финансового и личного стресса.

В 2020 году 20 женщин погибли от рук мужей или других членов семьи, а в 2019-м — 13. По данным израильской женской организации «Наамат», около 200 тысяч женщин сталкиваются с насилием со стороны своих супругов.