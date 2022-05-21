Активистка выбежала на красную дорожку в Каннах в одних трусах и с флагом Украины на теле

Активистка выскочила на красную дорожку Каннского кинофестиваля в одних трусах. На ее груди была надпись, а на туловище нанесены цвета украинского флага, сообщило «Франс Пресс».

По данным агентства, женщину быстро увела охрана.

Как уточнило Variety, охрана всегда дежурит вокруг красной дорожки, а для попадания в каннский зал «Люмьер» нужно несколько раз пройти досмотр. Как вышло так, что полуобнаженная женщина все-таки оказалась там, непонятно.

Это далеко не первый раз, когда активистки привлекают к себе внимание, выходя на публику без одежды. В 2018 году пять женщин с обнаженной грудью присоединились к митингам «желтых жилетов» в Париже. В таком виде они вышли на Елисейские поля. За два года до этого в том же городе устроила акцию облитая кетчупом голая девушка. В Международный день вегана она легла в «крови» на воображаемую тарелку.