Активистка шокировала Байдена идеей стерилизовать всех мужчин в США

Активистка движения за аборты на приеме у президента США поразила Джо Байдена предложением стерилизовать всех мужчин в стране, чтобы женщины не беременели. Видео с реакцией президента появилось в Сети.

В конце монолога активистки Байден встрепенулся, его выражение лица было весьма красноречивым. Президент выглядел недоумевающим и даже немного напуганным.

В начале июля Байден пообещал американским мужчинам, что они на себе ощутят последствия решения Верховного суда об абортах. Президент назвал это решение ужасным и экстремальным. Он подчеркнул, что это может перевернуть жизни и повлиять на здоровье женщин.

Президент США призвал американцев продолжать устраивать протестные акции. Он заявил, что несогласные с решением Верховного суда по абортам должны отстаивать свою позицию.

Америке предрекли наступление поколения нежеланных детей. Если женщина не хочет иметь ребенка, а ей не дают сделать аборт, то ребенок рождается с ощущением ненужности. В будущем это автоматически нарушает привязанность.