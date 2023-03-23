Мир 23 марта 2023, 00:48 Активистка прервала выступление Блинкена и потребовала переговоров с Россией Викимедиа

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Активистка прервала выступление государственного секретаря США Энтони Блинкена в сенате, призвав его к мирным переговорам по Украине. Девушка заявила, что он не исполняет полномочия, доверенные ему американским народом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Американка выразила претензии к главе Госдепартамента, обвинив его в нежелании вести переговоры с Россией. По мнению активистки, Блинкен не исполняет полномочия, данные ему американским народом. Он должен быть дипломатичным и постараться разрешить украинский конфликт.

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«Если вам не нравятся предложения Китая, то где ваши предложения о мире?» — обратилась она к госсекретарю Соединенных Штатов.

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Девушка потребовала немедленно «прекратить прокси-войну, которая может привести США к мировому конфликту». После своих «громких заявлений» полицейские вывели активистку из зала.

Блинкен не стремится к урегулированию конфликта на Украине. Ранее Вашингтон анонсировал новый пакет помощи киевскому режиму. По словам госсекретаря, транш оценивается в 350 миллионов долларов.