Активистка Бутина поддержала иск «Конкорда» в отношении американских чиновников
Активистка Мария Бутина поддержала руководителя «Конкорд» Евгения Пригожина, который потребовал у Генпрокуратуры США возбудить уголовное дело на нескольких чиновников, в том числе бывшего президента Барака Обаму. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».
По ее мнению, ситуация с «Конкородом» не имеет отношения к России. Просто республиканцам и демократам нужен был «третий враг». Она назвала верными действия компании по возмещению репутационного ущерба, нанесенного американскими чиновниками.