24 февраля 2023, 10:02
Активистам, развернувшим флаг Украины на ПА ОБСЕ, предложили «убрать тряпку»
Белорусские делегаты возмутились акции активистов с украинским флагом на ПА ОБСЕ
Активисты попытались развернуть флаг Украины за спиной представителей делегации Белоруссии на парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Их дружно попросили «убрать тряпку». Этот фрагмент попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Spitnik Ближнее зарубежье».
Делегат от Белоруссии и вовсе не отреагировал на провокацию и продолжил зачитывать свой доклад.
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Зимняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ стартовала в четверг. Несколько делегатов позволили себе резкие высказывания в адрес России в связи с конфликтом на Украине. В то же время руководитель сенаторской части делегации Федерального собрания России в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров подчеркнул, что активная военная и экономическая поддержка Украины провоцирует эскалацию этого конфликта.
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Постпред России при ООН Василий Небензя ранее обвинил ОБСЕ в сокрытии преступлений киевского режима в отношении жителей Донбасса и игнорировании нараставшей русофобии на Украине.
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