Мир 26 января 2024, 22:38 Активиста в Чехии пригрозили посадить на три года из-за знака Z Чешскому активисту грозит до трех лет тюрьмы за знак Z из георгиевской ленты Global Look Press

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В Чехии против активиста, использовавшего знак Z из георгиевской ленты, возбудили уголовное дело. Мужчина вывесил российский триколор с прикрепленной на нем лентой в виде символа Z на одной из акций коммунистов в Нимбурке, об этом сообщило Чешское ТВ со ссылкой на прокуратуру города.

Один из участников акции показал полиции на российский флаг, который висел на трибуне ов время акции. После вмешательства правоохранителей триколор исчез с трибуны.

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«Полиция начала расследование по данному делу и в январе этого года возбудила уголовное дело в отношении вывесившего знак Z мужчины, который может быть обвинен в отрицании, одобрении или подвергании сомнению геноцида. В таком случае ему грозят <…> до трех лет лишения свободы», — отметили в сообщении.

Австрийскому полицейскому пришлось убрать букву Z со шлема. Правоохранитель хотел, чтобы коллеги его узнавали, но пометка на его шлеме спровоцировала скандал. Он пометил шлем литерой Z, поскольку это первая буква его фамилии.