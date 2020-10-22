Активист залез на Биг-Бен в знак протеста против ограничений по коронавирусу
Мужчина в знак протеста против ограничений по коронавирусу в Великобритании залез на Биг-Бен. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Independent.
По данным издания, он взобрался на строительные леса вокруг башни и находился там два часа. На место происшествия вызвали полицию. Мужчина развесил два плаката с надписями: «Никакого локдауна третьего уровня на севере, если только всему региону не будут выделены еще 2 миллиарда евро… иначе восстание» и «Черные и все жизни имеют значения». После его задержала полиция.