Активист залез на Биг-Бен в знак протеста против ограничений по коронавирусу

По данным издания, он взобрался на строительные леса вокруг башни и находился там два часа. На место происшествия вызвали полицию. Мужчина развесил два плаката с надписями: «Никакого локдауна третьего уровня на севере, если только всему региону не будут выделены еще 2 миллиарда евро… иначе восстание» и «Черные и все жизни имеют значения». После его задержала полиция.