Мир 08 февраля 2023, 11:16 Активист подполья Николаева сообщил о морге, где тела неучтенных украинских солдат пускают на органы Подпольщик из Николаева: киевские власти пускают на органы тела украинских военнослужащих Сайт президента Украины

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Тела украинских военнослужащих без признаков ранений пускают на органы. Операции проводят в морге Николаевской городской больницы № 1 на юге Украины. Об этом РИА «Новости» сообщил активист подполья.

«В городском морге, на улице Володарского, появились аккуратно выпотрошенные трупы солдат без признаков ранения. Сами понимаете — уже начали бойцов без ранений сразу на органы пускать», — сказал подпольщик.

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Он добавил, что Киев не включает мобилизованных из Николаева ни в какие официальные списки. Активист отметил, что вынужден скрываться, поскольку сотрудники Службы безопасности Украины в городе постоянно проводят обыски для выявления граждан, лояльных России.

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Ранее подпольщики Николаева рассказали, как силовики мобилизуют украинцев. Украинские правоохранители не только к призывникам применяют силу, но и к их родственникам. Например, силовики прострелили ногу мужчине, пытавшемуся помочь сыну, которого против его воли хотели засунуть в микроавтобус.