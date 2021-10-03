Активист Кононович после сделки России и Венгрии напомнил Украине о водной блокаде Крыма

Новый газовый контакт России и Венгрии оставил Украину без возможности отбирать чужие ресурсы, заявил представитель «Комсомола Украины» Александр Кононович. Он сравнил это с водной блокадой Крыма.

«Понимаете, чтобы прокачать газ, мы денежки у русских берем, а по итогу мы просто отбираем из трубы. Знаете, течет река, мы взяли — черпанули и утолили жажду газовую. А теперь перекрыли так же, как и вы перекрыли в Крым воду», — сказал Кононович на YоuТubе-канале музыканта Тарика Незалежко.

По его словам, раньше Украина могла отбирать российский газ у Венгрии, но теперь будет нести дополнительные расходы, в том числе на газовую инфраструктуру.

Соглашение России и Венгрии о поставках газа рассчитано на 15 лет. По условиям сделки, ежегодно Венгрия будет получать 4,5 миллиарда кубометров газа. Из них 3,5 миллиарда будет поступать через Сербию и один миллиард — через Австрию. Условия договора могут быть изменены через десять лет.

На Украине контракт вызвал недовольство из-за того, что поставки будут идти в обход территории страны. В связи с этим в Киеве не исключили, что обратятся в Европейскую комиссию.