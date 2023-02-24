Мир 24 февраля 2023, 18:15 Активист из США сорвал овации, заступившись за Путина Активист из США Вега обвинил Байдена в конфликте на Украине Unsplash

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Президент США Джо Байден виновен в разжигании конфликта на Украине. Такое заявление сделал американский активист Хосе Вега. Его процитировало РИА «Новости».

Это обвинение Вега выдвинул во время встречи с представителем демократической партии США и конгрессменом от штата Нью-Йорк Хакимом Джеффрисом.

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«[США] начали конфликт на Украине», — заявил активист.

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Также он призвал правительство Соединенных Штатов разъяснить действия американских властей относительно ситуации в восточноевропейской стране.

«Мы должны привлечь Байдена к ответственности», — призвал Вега.

Он отметил, что сам четко различает ложь и обман собеседника.

Джеффрис попытался парировать активисту и в своей речи упомянул президента России Владимира Путина. Вега тут же перебил его. Активист заявил, что требует мира и призвал не выставлять главу РФ в плохом свете.

Собравшиеся на дебатах начали аплодировать Веге. Однако дежурившая на мероприятии охрана насильно отобрала микрофон у активиста и вывела его из зала.