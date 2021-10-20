Активист из Болгарии ударил министра образования

Участник протестной акции, которая проходила в центре болгарской столицы Софии, ударил по лицу министра образования Болгарии Николая Денкова. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Ситуация произошла в среду, 20 октября. Рядом со зданием совета министров состоялся митинг медицинских работников. Выступающие требовали повышения заработных плат. Также в митингах приняли участие представители некоторых политических партий.

Часть протестующих осуществила попытки напасть на главу Минобразования в тот момент, когда политик покинул здание совмина. Один из выступающих ударил политика по лицу.