Актеры второго плана отказываются от голливудских блокбастеров. Коронавирус внес свои коррективы

Все самые ожидаемые премьеры Голливуда оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса. Производство фильмов приостановлено, по самым смелым прогнозам, съемочный процесс сможет восстановиться в середине мая. Ожидается, что пик заболеваемости в США придется на конец апреля.

Репортеры журнала Variety со ссылкой на источники в киноиндустрии сообщили, что съемки тех фильмов, которые должны пройти в Европе задержатся еще дольше. В частности, «Миссия невыполнима» должна была сниматься в Вероне. Блокбастер «Матрица 4» — в Берлине.

Съемочная группа «Бэтмена» успела уложиться в Лондоне в семинедельный срок, поэтому ее премьера, как и «Красного уведомления», если и будет отложена, то ненадолго.

В США съемки продолжаться не могут из-за ограничений на массовые мероприятия. Многие актеры второго плана не в состоянии ждать так долго и киностудии уже начали искать им замену.

Большинство кинодеятелей надеются, что ситуация стабилизируется в ближайшие недели, но некоторые начали готовиться к проектам, назначенным на 2021 год. Они проводят онлайн прослушивания актеров.

Эксперты кинобизнеса подсчитали, что из-за коронавируса и переноса кинопремьер Голливуд может потерять около 20 миллиардов долларов.