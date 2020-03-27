Актеры второго плана отказываются от голливудских блокбастеров. Коронавирус внес свои коррективы
Репортеры журнала Variety со ссылкой на источники в киноиндустрии сообщили, что съемки тех фильмов, которые должны пройти в Европе задержатся еще дольше. В частности, «Миссия невыполнима» должна была сниматься в Вероне. Блокбастер «Матрица 4» — в Берлине.
Съемочная группа «Бэтмена» успела уложиться в Лондоне в семинедельный срок, поэтому ее премьера, как и «Красного уведомления», если и будет отложена, то ненадолго.
В США съемки продолжаться не могут из-за ограничений на массовые мероприятия. Многие актеры второго плана не в состоянии ждать так долго и киностудии уже начали искать им замену.
Большинство кинодеятелей надеются, что ситуация стабилизируется в ближайшие недели, но некоторые начали готовиться к проектам, назначенным на 2021 год. Они проводят онлайн прослушивания актеров.
Эксперты кинобизнеса подсчитали, что из-за коронавируса и переноса кинопремьер Голливуд может потерять около 20 миллиардов долларов.