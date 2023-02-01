01 февраля 2023, 13:18
Актеры Лоуренс и Смит вновь станут напарниками в «Плохих парнях 4»
Известные американские актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс вновь станут напарниками и сыграют главные роли в четвертой части боевика «Плохие парни». Об этом сообщило РИА ФАН.
В настоящее время ведется активная подготовка к съемочному процессу. Режиссерами картины станут Адиль Эль Арби и Билал Фалла, которые также принимали участие в процессе создания предыдущих частей кинофраншизы.
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Отмечается, что именно актерская игра Смита и Лоуренса принесла "Плохим парням" большой успех в прокате.
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