Актеры из России получили четыре «Порно-Оскара»

По информации «Газеты.ru», награду в категории «Лучшая групповая сцена секса в иностранном фильме» получила порноактриса из России Юлия Чиркова. Она больше известна под псевдонимом Джиа Лисса. Ее соотечественник Алексей Маетный оказался первым в трех категориях: «Лучшая сцена секса с двойным проникновением», «Лучшая сцена группового секса» и «Лучшая сцена секса втроем — М/Ж/М».

Награды победителям премии AVN Awards вручили на церемонии в Лос-Анджелесе.