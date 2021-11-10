Создатели «Гарри Поттера» снимут специальный эпизод фильма в честь 20-летия франшизы. Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт снова встретятся на площадке. Об этом сообщил сайт Hypebay.

По данным сайта, реюнион состоится в ближайший месяц.

«Новое шоу окутано тайной, поскольку руководство франшизы хочет задействовать звезд. Было бы замечательно, если бы они это сделали и предложили актерам за воссоединение хорошие гонорары», — рассказал источник издания.

По словам собеседника, у всех актеров остались теплые воспоминания о проекте, с которого все началось, поэтому есть шанс, что они согласятся снова поработать вместе.

В конце августа Рэдклифф заявил, что тема его участия в съемках продолжения фильма о Гарри Поттере — это разговоры в СМИ. Тогда он заявил, что никаких предложений на этот счет не получал.