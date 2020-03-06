Актера из сериала «Улица Коронации» изолировали из-за коронавируса
Из-за вспышки китайского коронавируса в двухнедельный карантин отправили одного из актеров многосерийного фильма «Улица Коронации». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
Остается неизвестным, какого именно артиста отправили в карантин. Его попросили остаться дома после того, как он вернулся из отпуска из-за рубежа. По данным издания, он исполняет одну из главных ролей в сериале.
«Решение об изоляции было принято в качестве меры предосторожности. На съемочный процесс это не повлияло», — заверил представитель шоу.