Актера из «Фантастических тварей» посадили на 3 года за изнасилование

Британского актера Кевина Гатри, который снимался в первом фильме франшизы «Фантастические твари», отправили на три года за решетку за изнасилование подруги. Об этом сообщил сайт STV News.

Следствие установило, что в 2017 году Гатри воспользовался тем, что его подруге стало плохо после вечерней прогулки, и изнасиловал ее. Это произошло в квартире актера Скотта Рида. На нижнем белье женщины нашли следы ДНК Гатри.

«Вам доверяли. <…> Это ужасное преступление — вы должны были позаботиться о ней, так как она позаботиться о себе не могла», — обратился к Гатри судья во время заседания. Как пишет сайт, имя актера внесли в реестр сексуальных преступников Великобритании. Суд прошел в Глазго.

Кевину Гатри 33 года. В его фильмографии около 30 сериалов и полнометражных картин. В «Фантастических тварях» он сыграл работника Магического конгресса Соединенных Штатов волшебника Абернэти.