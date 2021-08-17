Актер-трансгендер Эллиот Пейдж показал фото с накачанным прессом

Актер Эллиот Пейдж, который сменил пол и сделал операцию по удалению груди, раскачал пресс. Он поделился со своими подписчиками фото с голым торсом в Stories.

На снимке видно, что Пейдж сильно изменился после операции. Сейчас у него крепкая раскачанная фигура: рельефный пресс, широкие плечи и сильные руки. Судя по фото, актер ходит в спортзал.

Ранее Пейдж показывал свое тело без одежды в мае. На фотографии можно увидеть шрамы после операции по удалению груди. С того времени с ним произошли заметные метаморфозы: шрамы практически исчезли, а фигура стала абсолютно мужской.

Пейдж рассказал всему миру, что сменил пол, в декабре прошлого года. Актер написал об этом на своей странице в Instagarm. Тогда он попросил обращаться к нему местоимениями он/они. В фильмографии 34-летнего Пейджа более 50 полнометражных картин и телевизионных сериалов. Среди них «Джуно», «Начало», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Американское преступление» и «Академия „Амбрелла“». Он также стал прототипом главной героини видеоигры от студии Quantic Dream «За гранью: Две души».