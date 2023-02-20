Мир 20 февраля 2023, 07:56 Актер Шон Пенн высказался за ввод американских войск на Украину The Guardian: актер Шон Пенн призвал власти США ввести войска в Киев Unsplash

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Американский актер Шон Пенн пристыдил власти США за несвоевременную помощь Украине. По его мнению, поставить оружие Киеву надо было еще раньше. С таким заявлением он выступил в интервью The Guardian после премьеры своего документального фильма «Сверхдержава» о президенте Украины Владимире Зеленском.

«Если Россия победит, нам всем будет крышка. Я могу сказать, что нам, американцам, приходится принимать на себя уровень стыда за то, что мы раньше не расширили поставки оружия», — заявил актер.

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По мнению Пенна, американским военным рано или поздно придется вступить в ряды украинской армии.

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«Так почему бы не сейчас?» — задался вопросом актер.

Тем временем благотворительный фонд Шона Пенна оказался в центре скандала. Аудиторы выяснили, что большая часть пожертвований не направляется нуждающимся, а расходуется на рекламу. Например, его фонд уличили в расходах, связанных с оплатой работы фотографов на Украине.