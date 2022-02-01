Актер Леонард Фентон скончался

На 96-м году из жизни ушел британский артист Леонард Фентон, получивший наибольшую известность как исполнитель роли доктора Гарольда Легга в картине «Жители Ист-Энда». Об этом написало ИА Nation News.

О смерти Фентона рассказали родственники актера. Он скончался в минувшую субботу. Причины его смерти неизвестны. О дате и месте похорон также ничего не сообщалось.

«Нам невероятно повезло, что мы смогли быть с ним, когда его здоровье ухудшилось. Это привилегия, в которой многим было отказано в эти трудные времена», — признались родные артиста.