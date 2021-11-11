Актер Кристофер Уокен закрасил граффити Бэнкси на съемках сериала в Великобритании
Evening Standard: актер Кристофер Уокен закрасил граффити Бэнкси на съемках британского сериала Нарушители
Американский актер Кристофер Уокен испортил граффити британского уличного художника Бэнкси. Артист закрасил работу во время съемок сериала Стивена Мерчанта «Нарушители» в Бристоле. Об этом сообщила газета Evening Standard.
«Мы можем подтвердить, что изображение в конце „Нарушителей“ — оригинальный Бэнкси и что Кристофер Уокен закрасил эту работу во время съемок данной сцены, в конечном итоге уничтожив ее», — привело издание слова представителя телесериала.
По данным газеты, Бэнкси специально сделал граффити для съемок сериала. Он нарисовал крысу — своего культового героя — с надписью «Бэнкси» над головой и баллончиками краски.
Издание The Sun со ссылкой на источник сообщило, что именно создатели сериала вышли на известного художника и попросили им помочь. Уточняется, что авторы не сильно верили в то, что таинственный художник им ответит.
«Его единственным условием было, чтобы актеры действительно закрасили граффити и держал валик Кристофер», — заявил собеседник издания.
Художник оказался поклонником 78-летнего Уокена. Кроме того, Стивен Мерчант родом из Бристоля, как и сам Бэнкси.
Бэнкси — известный уличный художник, чья личность до сих пор не известна. Его работы вызывают большой общественный резонанс и уходят с аукционов за огромные суммы. В октябре этого года картину Бэнкси «Любовь в мусорном ведре» продали за 25 миллионов долларов.