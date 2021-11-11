Актер Кристофер Уокен закрасил граффити Бэнкси на съемках сериала в Великобритании

Американский актер Кристофер Уокен испортил граффити британского уличного художника Бэнкси. Артист закрасил работу во время съемок сериала Стивена Мерчанта «Нарушители» в Бристоле. Об этом сообщила газета Evening Standard.

«Мы можем подтвердить, что изображение в конце „Нарушителей“ — оригинальный Бэнкси и что Кристофер Уокен закрасил эту работу во время съемок данной сцены, в конечном итоге уничтожив ее», — привело издание слова представителя телесериала.

По данным газеты, Бэнкси специально сделал граффити для съемок сериала. Он нарисовал крысу — своего культового героя — с надписью «Бэнкси» над головой и баллончиками краски.

Издание The Sun со ссылкой на источник сообщило, что именно создатели сериала вышли на известного художника и попросили им помочь. Уточняется, что авторы не сильно верили в то, что таинственный художник им ответит.

«Его единственным условием было, чтобы актеры действительно закрасили граффити и держал валик Кристофер», — заявил собеседник издания.

Художник оказался поклонником 78-летнего Уокена. Кроме того, Стивен Мерчант родом из Бристоля, как и сам Бэнкси.

Бэнкси — известный уличный художник, чья личность до сих пор не известна. Его работы вызывают большой общественный резонанс и уходят с аукционов за огромные суммы. В октябре этого года картину Бэнкси «Любовь в мусорном ведре» продали за 25 миллионов долларов.