Актер Кевин Спейси заплатит $31 млн продюсерам сериала «Карточный домик»

Американский актер Кевин Спейси проиграл арбитражный суд и выплатит компенсацию создателям сериала «Карточный домик» в размере 31 миллиона долларов. Продюсеры подали иск после обвинения актера в сексуальных домогательствах. Об этом сообщило издание Variety.

Разбирательство продолжалось с октября 2020 года. Первая инстанция признала Спейси виновным, но он подал апелляцию, которую также проиграл. В результате дело дошло до Верховного суда округа Лос-Анджелес, который утвердил решение апелляционной комиссии и вынес решение в пользу истцов.

Кевин Спейси играл в сериале «Карточный домик» главную роль из занимал пост исполнительного продюсера. Актера уволили после публикаций в СМИ, в которых молодые актеры съемочной группы обвинили его в домогательствах. По их словам, Спейси пытался их трогать и отпускал грубые комментарии.

После увольнения Спейси сценарий финального, шестого сезона сериала переписали и сократили с 13 до восьми серий. Суд решил, что студия понесла убытки из-за невыполнения актером обязательств по договору.

В итоговую сумму иска вошли 29,5 миллиона долларов компенсации, 1,2 миллиона долларов гонораров адвокатам и еще 235 тысяч долларов дополнительных расходов. После скандала карьера Кевина Спейси в кино приостановилась. Первую роль за несколько лет актер получил в этом году. Он снимется в картине итальянского режиссера Франко Неро «Человек, который нарисовал Бога».