Актер из сериалов «Друзья» и «Горец» Стэн Кирш умер в США

Американский актер Стэн Кирш умер на 52-м году жизни. Тело артиста нашли в его доме в Лос-Анджелесе.

По информации сайта TMZ, Кирш скончался 11 января. Не исключается, что он мог покончить с собой, тело актера нашли в ванной.

Стэн Кирш родился 15 июля 1968 года в Нью-Йорке. Он начал актерскую карьеру в четыре года, когда снялся в рекламе Campbell’s Soup. Перед тем, как окончательно уйти в актеры, он окончил университет Дьюка по специальности «Политология».

Российскому зрителю Кирш известен по ролям в сериалах «Горец», «Друзья» и «Главный госпиталь», а также в фильме «Месть мертвецов». Всего на его счету более чем 20 фильмов и сериалов. В 2008 году Кирш основал собственную актерскую студию и стал достаточно известным коучем.

Кирш занимался режиссурой, был продюсером двух короткометражных фильмов.