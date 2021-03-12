Актер из сериала «Звездные врата» умер в результате несчастного случая

Актер Клифф Саймон, известный по сериалам «Звездные врата», «Детектив Нэш Бриджес», погиб на пляже Калифорнии в результате несчастного случая. О смерти Саймона рассказала его жена.

«Для друзей, семьи, фанатов. Будучи в невообразимом горе, я делюсь с вами информацией о том, что мой любимый муж Клифф Саймон ушел из жизни в 12:30 во вторник 9 марта 2021 года», — сказано на странице артиста в Facebook.

Женщина объяснила, что 58-летний актер катался на кайтсерфинге на пляже Топанга в Лос-Анджелесе. Этот вид спорт набирает популярность. Серфингист должен двигаться по волнам, управляя воздушным змеем.

«Единственное утешение в этой трагедии в том, что он ушел из жизни, занимаясь любимым делом», — добавила супруга.

Клифф Саймон родился 7 сентября 1962 года в Йоханнесбурге в ЮАР. В 1975 году он с семьей переехал в Великобританию. Он был профессиональным пловцом и в 1984 году выступил на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Свою актерскую карьеру он начал в парижском театре «Мулен Руж» в 1989 году. Однако в первой половине 1990-х жил в ЮАР. Позже переехал в Лос-Анджелес, где в 2000 году получил роль в сериале «Детектив Нэш Бриджес».

Позже он стал играть злодея Ба’ала в научно-фантастическом сериале «Звездные врата: ЗВ-1». Это героя Саймон сыграл в полнометражном фильме «Звездные врата: Континуум». Картина вышла в 2008 году.