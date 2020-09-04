Актер из сериала «Санта-Барбара» свел счеты с жизнью

«Мой друг, мой брат, мой комедийный партнер проиграл борьбу с депрессией и покончил с собой», — написал Сигел.

Это произошло еще 27 августа. По словам друга, Ликасси был очень талантливым, добрым, честным, заботливым человеком. Он старался поддерживать других. Между тем актер был упрямым и страдал перфекционизмом. Сигел добавил, что на одной сцене они проработали 16 лет, а их дружбе — 38 лет.

Ликасси был 61 год. Когда состоятся прощание и похороны с артистом, неизвестно.

Питер Ликасси родился 1 апреля 1959 года. Он получил первую роль в кино в 1984 году, через пять лет актер снялся в нескольких эпизодах полюбившегося российскому зрителю сериала «Санта-Барбара». Однако популярность Ликасси принесла работа в фильме «Клоуны-убийцы из космоса».

В Москве 4 сентября прощались с народным артистом РФ Борисом Клюевым. Он запомнился ролями во многих советских и российских фильмах. Однако в последние годы зрителям особенно полюбился его герой Николай Васильевич из сериала «Воронины».