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    25 мая 2021, 14:54

    Актер из сериала «Офис» умер в 55 лет

    Андрей Иванов

    В США на 56-м году жизни умер актер Марк Йорк. Он известен ролью Билли Мерчанта в популярном сериале «Офис». Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на некролог.

    «Хотя у него был паралич нижних конечностей с 1988 года, он сохранял общительный, воодушевляющий, позитивный настрой и характер», — цитирует некролог сайт телеканала.

    В сообщении говорится, что Йорк умер 19 мая в больнице в Огайо «кратковременной и неожиданной болезни». Информации о точной причине смерти актера нет. По данным телеканала, в последние годы Йорк не снимался ни в кино, ни на телевидении — он занимался изобретательством.

    Помимо «Офиса», актер играл в сериале «CSI: Место преступления Нью-Йорк». Практически всю свою жизнь он прожил в Калифорнии.