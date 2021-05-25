Актер из сериала «Офис» умер в 55 лет

В США на 56-м году жизни умер актер Марк Йорк. Он известен ролью Билли Мерчанта в популярном сериале «Офис». Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на некролог.

«Хотя у него был паралич нижних конечностей с 1988 года, он сохранял общительный, воодушевляющий, позитивный настрой и характер», — цитирует некролог сайт телеканала.

В сообщении говорится, что Йорк умер 19 мая в больнице в Огайо «кратковременной и неожиданной болезни». Информации о точной причине смерти актера нет. По данным телеканала, в последние годы Йорк не снимался ни в кино, ни на телевидении — он занимался изобретательством.

Помимо «Офиса», актер играл в сериале «CSI: Место преступления Нью-Йорк». Практически всю свою жизнь он прожил в Калифорнии.