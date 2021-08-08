Актер из «Игры престолов» признался в мыслях о самоубийстве

Британский актер Кит Харингтон, который сыграл Джона Сноу в культовом сериале по книгам Джорджа Мартина «Игра престолов», после окончания съемок запил и подумывал свести счеты с жизнью. Об этом он сам рассказал в интервью Times.

«Мой ответ — да. Конечно. Я прошел через период настоящей депрессии, когда задумывался о самых разных вещах», — ответил Харингтон на вопрос, были ли у него когда-нибудь мысли о самоубийстве.

Актер рассказал, что во время съемок и после окончания проекта в его жизни случились несколько драматичных событий, которые связаны с алкоголем. Кит отметил, что тогда он достиг дна.

В феврале в Сети появились фото Кита Харингтона и его жены Роуз Лесли, которая сыграла в «Игре престолов» одичалую Игритт, во время прогулки с новорожденным первенцем. Представитель актера тогда подтвердил, что у супругов родился сын. По его словам, Харингтон и Лесли очень счастливы.

Актеры познакомились на съемках второго сезона экранизации фэнтезийной саги Мартина. До свадьбы они встречались шесть лет.