Актер Гаспар Ульель пострадал во время катания на лыжах во Франции. Его срочно госпитализировали

Французский актер Гаспар Ульель пострадал во время несчастного случая на горнолыжном курорте Ла-Розьер. Он отправился покататься на лыжах, но вскоре его обнаружили без сознания.

О ЧП сообщил BFM.TV. На место происшествия прибыли спасатели. Актера вертолетом доставили в университетскую больницу Гренобля. По предварительным данным, Ульель упал, но причины пока не известны.

Агент актера не стал давать комментарии местным СМИ и говорить о состоянии Ульеля. Обстоятельства уточняются.

Ульель был удостоен премии «Сезар» за лучшую мужскую роль в фильме «Долгая помолвка». Также он широко известен по роли молодого Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера «Ганнибал: Восхождение». В 2014 году большим событием стал фильм «Сен-Лоран. Стиль — это я», где Ульель сыграл легендарного модельера.

Спустя три года его номинировали на приз жюри за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале «Ривьера» за роль в фильме Ксавье Долана «Это всего лишь конец света».