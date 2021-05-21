Актер Фархат Абдраимов умер на съемках фильма

Казахстанский актер Фархат Абдраимов умер в возрасте 55 лет. Он скончался на съемках фильма, которые проходили в Грузии. Об этом сообщил «Интерфакс».

Смерть Абдраимова подтвердили в МИД Казахстана.

«К сожалению, это правда», — сообщил пресс-секретарь дипведомства республики Айбек Смадияров.

Причиной смерти актера, по предварительным данным, стала остановка сердца.

Абдраимов в середине мая прилетел в Алма-Ату на съемки фильма под рабочим названием «Больше, чем любовь».

Свою первую роль в кино Абдраимов сыграл в фильме «Тот, кто нежнее», вышедшем на экраны в 1996 году. Абдраимов получил за него награду кинопрессы России за лучшую мужскую роль, которую поделил поровну с Сергеем Бодровым-младшим, сыгравшим в фильме «Кавказский пленник». В 1999 году Абдраимов был удостоен главного приза «Серебряный Святой Георгий» на ХХI Международном Московском кинофестивале за лучшую мужскую роль в фильме «Фара». Именно эта картина принесла ему широкую славу.

Абдраимов за свою карьеру сыграл более 20 ролей в кино.

В России 18 мая скончался актер Владимир Федоров, который известен по роли Черномора в фильме «Руслан и Людмила».