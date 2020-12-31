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    31 декабря 2020, 05:56

    Актер Энтони Хопкинс отметил 45-летнию юбилей трезвости. Видео

    Анастасия Кукова

    Звезда фильма «Молчание ягнят» американский актер Энтони Хопкинс отметил 45 лет своей трезвости черно-белым посланием фанатам, которое он опубликовал в соцсетях. В канун Нового года ему исполняется 83 года, и он решил публично сказать самому себе спасибо за решение, принятое в 1975 году.
    Актер Энтони Хопкинс отметил 45-летнию юбилей трезвости. Видео

    Он рассказал, что 45 лет назад упился почти до смерти, и ему в голову пришла мысль: «Ты хочешь жить или решил умереть?». И сам себе ответил на этот вопрос: «Я хочу жить». После этого, по словам актера, он внезапно почувствовал облегчение и его жизнь изменилась. Несмотря на это, Хопкинс признался, что несколько раз срывался и иногда сомневался в правильности выбранного пути.

    Актер решил подбодрить тех, кто, как и он, борется с алкоголизмом.

    «В общем, держитесь, молодые люди, не сдавайтесь. Продолжайте сражаться. Вам на помощь придут могучие силы, которые поддерживали и меня на протяжении всей моей жизни», — подчеркнул Энтони Хопкинс.

    Свое обращение он завершил оптимистичным прогнозом на 2021 год. По его словам, минувший принес людям всего мира много горя и печали. Но следующий год определенно будет лучше.

    На экраны кинотеатров 27 января 2021 года выйдет новый фильм, в котором снялся Энтони Хопкинс под названием «Отец». Он сыграл пожилого человека, который страдает потерей памяти. Его партнершей по киноленте стала обладательница премии «Оскар» Оливия Колман.