Актер Энтони Хопкинс отметил 45-летнию юбилей трезвости. Видео

Он рассказал, что 45 лет назад упился почти до смерти, и ему в голову пришла мысль: «Ты хочешь жить или решил умереть?». И сам себе ответил на этот вопрос: «Я хочу жить». После этого, по словам актера, он внезапно почувствовал облегчение и его жизнь изменилась. Несмотря на это, Хопкинс признался, что несколько раз срывался и иногда сомневался в правильности выбранного пути.

Актер решил подбодрить тех, кто, как и он, борется с алкоголизмом.

«В общем, держитесь, молодые люди, не сдавайтесь. Продолжайте сражаться. Вам на помощь придут могучие силы, которые поддерживали и меня на протяжении всей моей жизни», — подчеркнул Энтони Хопкинс.

Свое обращение он завершил оптимистичным прогнозом на 2021 год. По его словам, минувший принес людям всего мира много горя и печали. Но следующий год определенно будет лучше.

На экраны кинотеатров 27 января 2021 года выйдет новый фильм, в котором снялся Энтони Хопкинс под названием «Отец». Он сыграл пожилого человека, который страдает потерей памяти. Его партнершей по киноленте стала обладательница премии «Оскар» Оливия Колман.