Мир 21 декабря 2022, 13:21 Актер Джонсон не вернется к своей роли в ближайших фильмах киновселенной DC

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Известный актер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала больше не сыграет роль Черного Адама в кинематографической вселенной DC. Об этом актер сообщил на своей странице в Twitter.

По данным РИА ФАН, свое решение о приостановке работы по роли Черного Адама Джонсон обсудил с главным режиссером и продюсером киновселенной.

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Отмечается, что компания Seven Bucks договорилась с DC о рассмотрении вариантов появления Черного Адама в будущих главах.

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