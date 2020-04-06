Актер Джей Бенедикт скончался от коронавируса

По данным издания, Джей Бенедикт родился в штате Калифорния (США), но большую часть своей жизни прожил в Европе. Он получил известность после съемок в таких фильмах, как «Выжившие», «Лунная афера» и «Темный рыцарь: Возрождение».

Также жертвой коронавирусной инфекции стала другая американская артистка Ли Фьерро, сыгравшая в триллере Стивена Спилберга «Челюсти». Ей был 91 год.