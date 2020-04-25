Актер Дмитрий Дьяченко из «Запретной зоны» умер в США

По словам родственников, он был здоров и находился в хорошей физической форме. Брат Дьяченко сообщил, что смерть не связана с заражением коронавирусом. Также полицейские не обнаружили признаков, которые говорили бы об убийстве. Точные причины смерти установит медицинская экспертиза.

Дьяченко жил в городе Дейтона-Бич, штат Флорида. Тело актера полицейские нашли в его доме 22 апреля. До этого мужчина несколько дней не выходил на связь.

Дмитрий Дьяченко родился в 1968 году в семье украинского эмигранта. Роль Юрия в фильме «Запретная зона» стала его самым известным появлением в кино. Действие картины происходит в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.