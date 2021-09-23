Актер Дэниел Крейг стал командующим Королевским военно-морским флотом

Исполнитель роли Джеймса Бонда актер Дэниел Крейг стал почетным командующим Королевского флота, что соответствует званию агента 007, которого он воплощает на экране. Об этом говорится в официальном заявлении военного ведомства.

Первый морской лорд, адмирал Тони Радакин заявил, что ему выпала честь вручить звание актеру, который играет роль агента 007 последние 15 лет.

«Джеймс Бонд был военно-морским офицером, который обеспечивал безопасности Британии выполняя миссии по всему миру. Это то, что Королевский флот сегодня делает каждый день, используя современные технологии», — заявил он.

Дэниел Крейг назвал честью, возможность присоединиться к службе в британских вооруженных силах. Он пообещал, что никогда не опозорит честь присвоенного ему звания.

Британский королевский флот и министерство обороны Великобритании стали непосредственными создателями последнего фильма «бондианы» Не время умирать». Часть съемок картины проходила на военно-воздушной базе в Оксфордшире. Кроме того, Королевский флот позволил задействовать для съемок один из шести эсминцев HMS Dragon.