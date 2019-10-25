Аксенов выразил готовность к переговорам с Украиной по Крыму

МИД Украины подготовился к переговорам о «возвращении» Крыма Подробнее

Аксенов напомнил, что жители Крыма изъявили свою волю еще в 2014 году, когда большинство проголосовало на референдуме за то, чтобы войти в состав РФ.

«Осталось только им признать. Если в этой части переговоры, слава богу, пусть признают, — пояснил глава региона. — Чем раньше они поймут, что Крым российский навсегда, тем быстрее отношения между нашими странами улучшатся и придут в норму».