  • Аксенов выразил готовность к переговорам с Украиной по Крыму

    25 октября 2019, 19:49

    Ирина Нагайникова

    Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вопрос о статусе полуострова давно закрыт, сообщило РИА ФАН.

    МИД Украины подготовился к переговорам о «возвращении» Крыма

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    Аксенов напомнил, что жители Крыма изъявили свою волю еще в 2014 году, когда большинство проголосовало на референдуме за то, чтобы войти в состав РФ.

    «Осталось только им признать. Если в этой части переговоры, слава богу, пусть признают, — пояснил глава региона. — Чем раньше они поймут, что Крым российский навсегда, тем быстрее отношения между нашими странами улучшатся и придут в норму».