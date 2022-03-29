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    29 марта 2022, 15:59

    Аксенов сравнил Вооруженные силы Украины с фашистской дивизией СС «Мертвая голова»

    Глава Крыма Аксенов назвал ВСУ филиалом фашистского формирования СС

    Полина Созыкина

    Армия Украины превратилась в филиал дивизии фашистского формирования «Мертвая голова». Такое мнение выразил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

    Аксенов сравнил Вооруженные силы Украины с фашистской дивизией СС «Мертвая голова»

    Он напомнил о рассказах беженцев о сложной гуманитарной ситуации, об ужасе, который они испытали под гнетом военнослужащих армии Украины. По большей части речь шла о бойцах националистических батальонов, пояснил Аксенов.

    «Там в каждом практически подразделении был политработник так называемый, ответственный за нацистскую идеологию. В данном случае они превратили все это в филиал дивизии СС „Мертвая голова“», — отметил Аксенов в эфире программы «Соловьев LIVE».

    Спецоперация на Украине началась 24 февраля, Вооруженные силы Российской Федерации выступили в защиту мирного населения Донбасса. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это вынужденная мера, киевский режим не оставил другого выхода. Миссия по демилитаризации и денацификации Украины будет выполнена в полном объеме, отметил глава Российского государства.