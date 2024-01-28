Мир 28 января 2024, 10:41 Аксенов раскрыл планы Запада на Крым и Украину Аксенов: целью госпереворота США в Киеве в 2014 году был не Крым, а вся Украина Nikolay Gyngazov/Global Look Press

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Целью Запада в событиях 10-летней давности было взятие под контроль не только Крыма, но и всей территории Украины. Такое заявление в интервью «Вести. Крым» сделал глава республики Сергей Аксенов.

«Целью был не один Крым, а Украина», — сказал Аксенов.

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Он пояснил, что у полуострова большая стратегическая роль в Черном море, поэтому его так хотел заполучить коллективный Запад. Но все осознавали, что жители республики выступают за Россию и президента Владимира Путина. Целью оказалась Украина.

«Но больше, наверное, думали, как искоренить пророссийские настроения на Украине. А Крым как очаг этих настроений в данном случае погасить», — отметил Аксенов.

Референдум о возвращении Крыма в состав России прошел в 2014 году. Подавляющее большинство крымчан заявили, что хотят быть с РФ и не хотят — с Украиной. Договор о принятии полуострова в состав страны подписали Владимир Путин, Владимир Константинов, Сергей Аксенов и Алексей Чалый.

Ранее в Крыму ввели особый режим прохождения границы с Херсонской областью. Перемещение военных колон будет проходить только по специально выделенным дорогам и по согласованию с ФСБ.