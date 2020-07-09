Аксенов прокомментировал аудиозапись с Порошенко

Аксенов считает, что данное доказательство говорит о том, что терроризм являлся частью госполитики Украины, когда Порошенко был президентом.

«Обнародованная запись еще раз подтверждает то, о чем мы говорим постоянно: терроризм является частью государственной политики киевского режима вне зависимости от персоналий», — заявил глава Крыма.

Он также подчеркнул, что именно это и является причиной отказа от сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом.