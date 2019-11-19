Аксенов призвал Киев к нормализации русско-украинских отношений

«Безусловно, это жест доброй воли, который может позволить себе только сильное и уверенное в своей правоте государство, настроенное на нормализацию всего комплекса российско-украинских отношений», — объяснил Аксенов.

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Он указал на то, что передача судов, нарушивших морскую границу РФ в 2018 году, показывает Украине, что пришло время отказаться от политики прежнего режима и взять курс на стабилизацию отношений с Россией.

«Надеюсь, что те, кому адресован этот сигнал, сделают правильные выводы», — подчеркнул глава Крыма.

Напомним, корабли украинского ВМФ «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» задержали российские пограничники 25 ноября 2018 года в Керченском проливе при незаконном пересечении границы. 18 ноября 2019 года суда передали Украине в нейтральных водах.