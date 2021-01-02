Аксенов предсказал развал Украины из-за шествий в честь Бандеры
Мероприятия, которые прошли в Киеве и других украинских городах, Аксенов назвал «нацистским шабашем».
«Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины. Донбасс с оружием в руках отстоял свое право быть частью русского мира. Неизбежно уйдут и другие, как минимум юго-восточные области», — написал Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».
Политик считает, что Киев делает «все возможное, чтобы процесс распада украинской государственности продолжался и был необратимым».
По-настоящему свободной и независимой Украина может быть только как часть русского мира. «А бандеровщина обязательно отправится туда, где ей и место — на свалку истории», — уверен Аксенов.
1 января в Киеве прошел марш, посвященный 112-летию со дня рождения Бандеры. В нем приняли участие от тысячи до двух тысяч человек.