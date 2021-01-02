Аксенов предсказал развал Украины из-за шествий в честь Бандеры

Украина может лишиться юго-восточных областей из-за поддержки националистов, считает глава Крыма Сергей Аксенов. Так он отреагировал на шествия в честь лидера украинского националистического движения Степана Бандеры.

Мероприятия, которые прошли в Киеве и других украинских городах, Аксенов назвал «нацистским шабашем».

«Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины. Донбасс с оружием в руках отстоял свое право быть частью русского мира. Неизбежно уйдут и другие, как минимум юго-восточные области», — написал Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

Политик считает, что Киев делает «все возможное, чтобы процесс распада украинской государственности продолжался и был необратимым».

По-настоящему свободной и независимой Украина может быть только как часть русского мира. «А бандеровщина обязательно отправится туда, где ей и место — на свалку истории», — уверен Аксенов.

1 января в Киеве прошел марш, посвященный 112-летию со дня рождения Бандеры. В нем приняли участие от тысячи до двух тысяч человек.