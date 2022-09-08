Аксенов предложил присоединить ДНР и ЛНР к России без референдумов | 360°

Мир 08 сентября 2022, 12:35 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Аксенов предложил присоединить ДНР и ЛНР к России без референдумов Глава Крыма Аксенов назвал логичным присоединение ДНР и ЛНР к России без референдумов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал провести референдумы по присоединению ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины к России как можно быстрее — или вовсе присоединить их без всяких референдумов. Аксенов поделился своим мнением в Telegram-канале.

«По поводу проведения референдумов в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях. Считаю, что чем быстрее они будут проведены, тем лучше. Киевский режим будет пытаться этому помешать и запугать людей вне зависимости от даты. Но это у нацистов не получится», — подчеркнул глава полуострова вначале.

Реклама

Затем он отметил, что «в нынешней ситуации» может быть «вполне логичным и обоснованным» присоединить территории без референдумов.

Реклама

«В Крыму был абсолютно легальный референдум, соответствующий всем правовым нормам, но его все равно мало кто признал. Признание или непризнание со стороны тех или иных государств не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории, — это вопрос политической воли», — аргументировал Аксенов свою позицию.

0 0 0 0 0 0