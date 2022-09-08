Аксенов предложил присоединить ДНР и ЛНР к России без референдумов | 360°

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Аксенов предложил присоединить ДНР и ЛНР к России без референдумов

Глава Крыма Аксенов назвал логичным присоединение ДНР и ЛНР к России без референдумов

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Глава Крыма Сергей Аксенов призвал провести референдумы по присоединению ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины к России как можно быстрее — или вовсе присоединить их без всяких референдумов. Аксенов поделился своим мнением в Telegram-канале.

«По поводу проведения референдумов в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях. Считаю, что чем быстрее они будут проведены, тем лучше. Киевский режим будет пытаться этому помешать и запугать людей вне зависимости от даты. Но это у нацистов не получится», — подчеркнул глава полуострова вначале.

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Затем он отметил, что «в нынешней ситуации» может быть «вполне логичным и обоснованным» присоединить территории без референдумов.

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«В Крыму был абсолютно легальный референдум, соответствующий всем правовым нормам, но его все равно мало кто признал. Признание или непризнание со стороны тех или иных государств не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории, — это вопрос политической воли», — аргументировал Аксенов свою позицию.

Он добавил, что Крым готов оказывать любую помощь в данном вопросе — «моральную, методическую, материальную». Крымские власти находятся в постоянном контакте с коллегами с освобожденных территорий.

Сергей Аксенов заметил, что основную часть финансов на решение вопроса о присоединении территорий выделят на федеральном уровне, но Крым «поможет в меру своих возможностей»: у него есть опыт в части преодоления переходного периода, адаптации к российскому законодательству.

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