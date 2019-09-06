Аксенов предложил Зеленскому посетить Крым

Украинский президент Владимир Зеленский может приехать в Крым, посмотреть на жизнь жителей полуострова. Также у него будет возможность спросить, хотят ли они вернуться в состав Украины. Такое заявление сделал глава Крыма Сергей Аксенов.

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По его словам, Зеленский живет, как его персонаж Василий Голобородько из сериала «Слуга народа».

«В том же образе находится и, по-моему, он еще не понял, куда он попал», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Крым 24». При этом он добавил, что президенту Украины нужно выйти из образа и решать реальные проблемы людей.

Нынешний украинский лидер, по словам главы Крыма, пока не оправдал его ожиданий. Аксенов считал, что пришедший в политику из шоу-бизнеса Зеленский «будет вникать и мыслить по-другому».

Также Аксенов напомнил, что у украинского президента в Ялте есть квартира. Глава Крыма посоветовал Зеленскому приехать на полуостров и спросить у местных жителей, «хотят ли они назад в Украину».

«Услышите ответ и примите то, что вам люди говорят», — подчеркнул глава региона. Он призвал украинских политиков смириться с выбором крымчан и признать, что полуостров стал частью России.

При этом Аксенов отметил, что официальное приглашение Зеленскому в Крым может сделать только МИД РФ.