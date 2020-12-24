Аксенов посоветовал Украине решать свои проблемы, а не радоваться затруднениям с водой в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина напрасно радуется проблемам с водой на полуострове. Он посоветовал Киеву вместо навести порядок в своей стране.

«Зря радуются. Повторюсь, мы справимся с водной блокадой так же, как справились с транспортной, продовольственной, энергетической, дипломатической», — сказал Аксенов в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, ученые нашли в Крыму достаточно запасов пресной воды. Также делается все, чтобы решить проблемы с водообеспечением. Аксенов напомнил, что на это выделили уже 50 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Политик считает, что за шесть с половиной лет с момента присоединения полуострова к России сделано больше, чем за почти 30 лет с момента распада СССР и независимости Украины. Он отметил, что сейчас на Украине нет промышленности, также катастрофическая ситуация сложилась и с демографией.

«Я бы посоветовал украинским политикам заняться наконец улучшением дел в своей стране и оставить в покое наш Крым», — заключил Аксенов.

Раньше Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После того, как Крым вошел в состав РФ, подача воды по каналу прекратилась. Крымчан обеспечивали водой за счет наполняемых естественным путем водохранилищ, за последний год они сильно обмелели. Из-за дефицита воды в некоторых районах ведется режимная подача воды в дома. Начало строительства опреснительной установки в Крыму намечено на 1 января 2021 года.