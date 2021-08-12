Аксенов ответил Лукашенко на слова про российских олигархов в Крыму

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что признает Крым российским, когда «последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию». На это заявление ответил глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом написал Daily Storm.

«Ряд крупных российских компаний пока не пришли в Крым, это не секрет, и мы об этом постоянно говорим. Другие успешно работают на полуострове — как, например, ВАД. Еще раз: дело не в том, кто работает у нас, а кто нет, дело в уважении результатов свободного и демократического волеизъявления крымчан», — сообщил Аксенов.

Он добавил, что Крым — неотъемлемая часть России. Какие критерии у Лукашенко, ему неизвестно, но на крымской земле будут рады видеть и белорусского лидера, и руководителей других стран СНГ. Аксенов отметил, что относится к подобным заявлениям совершенно спокойно.