Мир 02 декабря 2023, 09:15 Аксенов назвал лживыми слова Зеленского про Крым Аксенов: Зеленский солгал, что Крым ждет возвращения в состав Украины Aleksander Lyskin/Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский солгал, заявив, что Крым ждет установления киевской власти. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Крым ждет, когда пленного Зеленского привезут сюда, будут возить и показывать», — заметил он.

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Аксенов добавил, что жителям и гостям Крыма ничего не угрожает. На полуострове сформировали ополчение, которое могут удвоить. Глава добавил, что система противовоздушной обороны и сильный правоохранительный блок позволяют крымчанам чувствовать себя уверенно.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине якобы проще вернуть Крым, чем Донбасс. Но страну предупредили о последствиях «захвата» республики: против ВСУ сражу же встанут миллионы партизан. Но украинские политики все же не решатся наступать на Крым.