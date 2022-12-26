Мир 26 декабря 2022, 19:28 Аксаков допустил судебные тяжбы с западными странами из-за замороженных активов

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с RT сообщил, что Россия, скорее всего, будет судиться с западными странами из-за замороженных активов.

По его словам, закон не допускает действий по заморозке активов.

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«Они будут пытаться наложить лапу на наши резервы и уже предпринимают такие попытки, но если идти строго по закону, то это невозможно», — сказал Аксаков.

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Ранее Министерство финансов США сообщило, что за 100 дней были заблокированы активы Центробанка и находящихся под санкциями россиян на сумму более 330 миллиардов долларов.

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